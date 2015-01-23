Написать 2 статьи по теме "Клубника"

КопирайтингЗавершен18 заявок214 просмотров
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Нужно 2 текста

а) Главная страница - есть из чего рерайтить - но можно и новую статью ключи скажу

б)Урожайность - расписать урожайность клубники

Цена Ваша.

Срок - вменяемый.

С меня оплата + отзыв.

9 лет назад
Bipelmen
Валерий 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
день назад
Выбранный исполнитель
leonira72
51 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
месяц назад
9 лет назад
$10
2 дня
Очень понравились тексты - спасибо!
Очень "вкусный" заказ - жаль, что маленький)) Спасибо, Валерий - работа была в удовольствие)
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