Описание компании + одной позиции товара

КопирайтингЗавершен15 заявок220 просмотров
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Добрый день, Нужно описать компанию на 2000 символов без пробелов, уникальное описание.

(Импорт одежды из Польши, работа с оптовыми и розничными клиентами, так же дропшиперами. Офис находится в Запорожье, центральный склад в городе Хмельницкий)

Описание спортивного костюма Рибок на 500-1000 символов без пробелов

Трикотаж, 3х нитка с начесом. плотность 220 г/см. размеры от s до XXL

Описания должны бить уникальными

Возможно длительное сотрудничество, примеры текстов предлагайте, а также сумму за данную работу.

Оплата через приват24

Только с Украины.

9 лет назад
dpopko
35 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Lettre
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад
$5
1 день
Рекомендую, тексты понравились, качественно и быстро.
Мне понравилось работать с Дмитрием. От ответственно подошел и к составлению ТЗ, и к вопросу оплаты. И в общении приятный человек. Мои рекомендации заказчику!
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