Описание компании + одной позиции товара

Добрый день, Нужно описать компанию на 2000 символов без пробелов, уникальное описание.

(Импорт одежды из Польши, работа с оптовыми и розничными клиентами, так же дропшиперами. Офис находится в Запорожье, центральный склад в городе Хмельницкий)

Описание спортивного костюма Рибок на 500-1000 символов без пробелов

Трикотаж, 3х нитка с начесом. плотность 220 г/см. размеры от s до XXL

Описания должны бить уникальными

Возможно длительное сотрудничество, примеры текстов предлагайте, а также сумму за данную работу.

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