Перепечатка аудио

КопирайтингЗавершен1 заявка105 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо перевести аудиофайл в печатный текст.

Длительность 3 часа.

Строительная тематика.

Оплата на карточку в Сбербанке.

9 лет назад
pmlight
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Faina_Shatrova
Фаина 
47 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад
$30
5 дней
Быстро согласовали задание. Всегда уточняет если что-то непонятно. Работа выполнена в срок. Приятно работать с такими исполнителями.
Спасибо, Михаил, за сотрудничество. Существенно расширила свой словарный запас. И в очередной раз благодарю за мгновенную оплату. Рекомендую!
  • Похожие заказы

  • Наполнение сайта Журнал "Самара информ"

    $900

    Здравствуйте, ув. фрилансеры. Для сайта Журнал "Самара Информ" (saminform.ru) требуется человек из Самары для публикации информационно новостного материала. Задачи: - поиск и размещение мест отдыха и проведения досуга (музеи, театры, выставки, катки, достопримечательности, парки, кинотеатры и т.д.), заметка ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется рерайт текстов

    $50

    Здравствуйте! Требуется рерайтер, пишущий качественные статьи. Уникальность должна быть 100% по Text.ru Добавляйтесь и указывайте стоимость за 1000 символов без пробелов.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Нужны тексты для сайта визитки

    Есть сайт визитка c 6 страницами. Есть порядка 30 ключевые слов. Нужно написать качественные тексты для этих страниц и вставить в них предоставленные ключевые слова. Приветствуется как рерайт так и копирайт.

    Тексты для сайта
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Постинг по форумам

    Требуется постинг по форумам 1. Искать форумы по критериям 2. Поиск соответствующего раздела 3. Регистрация, постинг в соответствующем разделе 4. Ссылка на тему в документе Сообщите вашу цену за 10, 50 и за 100 форумов. Спасибо.

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Постинг на форумах

    Требуется постинг на форумах 1. Искать форумы по критериям 2. Поиск соответствующего раздела 3. Регистрация, постинг в соответствующем разделе 4. Ссылка на тему в документе Сообщите вашу цену за 10, 50 и за 100 форумов. Спасибо

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется описание для разделов сайта

    $25

    Нужно сделать описание для нескольких разделов сайта интернет-магазина: гарантия, обмен возврат, права и гарантии и т.д. Для некоторых разделов нужны выдержки из закона о защите прав потребителей. Объем для каждой страницы не большой, главное чтоб ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Наполнение сайта: копирайто-рерайт из источника

    Здравствуйте! Недавно мы запустили сайт митапов по WordPress и там читаются доклады, но немного забыли его наполнять информацией о прошедших митапах и озвученных там докладах, в одном из источников кратко описаны наши доклады итп, нужно брать ...

    Копирайтинг30 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Рерайт описаний товаров по тематике airsoft, strikebol

    Рерайт описаний товаров с источника. Примерное количество символов в одной позиции - 300, позиций около 1000 1.5$ за 1000 знаков. Для людей, уникальность не менее 80 *** ВНИМАНИЕ: пожалуйста, ТОЛЬКО копирайтеры которые работали с этой (airsoft, strikebol, ...

    Копирайтинг22 заявки
    Закрыт
    9 лет назад