Рерайт описаний товаров по тематике airsoft, strikebol

Рерайт описаний товаров с источника. Примерное количество символов в одной позиции - 300, позиций около 1000

1.5$ за 1000 знаков. Для людей, уникальность не менее 80

*** ВНИМАНИЕ: пожалуйста, ТОЛЬКО копирайтеры которые работали с этой (airsoft, strikebol, tactical) тематикой! ***