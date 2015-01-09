Продающие письма

$30
КопирайтингЗакрыт16 заявок286 просмотров
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Добрый день, ищу специалиста по email маркетингу. задача - написать продающие письма по определенным товарам, вернуть покупателей, которые уже что-то купили.

Продаем чай, база клиентов есть, инструмент для рассылки есть, используем unisender

9 лет назад
skanking22
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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