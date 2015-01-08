Рерайт по медицине

КопирайтингЗакрыт10 заявок266 просмотров
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35р/1000 знаков без пробелов.

1–2 текста в день.

Требуется:

Грамотный, ответственный рерайтер.

Требования к текстам:

- без ошибок;

- структурированный;

- несколько источников;

- легкий для восприятия (без сложных оборотов);

- использование всех предоставленных ключей в нужном объеме;

Тексты проверяются на:

1) Тошнотность;

2) Водянистость;

3) Уникальность;

4) Количество источников.

Прикрепил тестовое, оплачиваемое задание.

Обязательно согласовать со мной написание тестового задания, чтобы гарантированно получить оплату.

Оплачивается так же. 35/1000 збп

9 лет назад
Liquid_Illusion
Евгений 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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