Копирайт: статьи, обзоры.

Добрый день, Необходим опытный специалист для написания статей для блога по тематике недвижимость.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим усидчивый копирайтер (рус) для написания статей, хорошо владеющий грамматикой и знаниями в самых различных сферах. С реальными оптовыми расценками и высокой производительностью. Объем: 500 статей по 2к знаков каждая (без учета пробелов). Срок - 30 дней. Требуемая уникальность - 90%. Детали сообщу исполнителю.
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