Копирайт: статьи, обзоры.

КопирайтингЗавершен31 заявка294 просмотра
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Необходим усидчивый копирайтер (рус) для написания статей, хорошо владеющий грамматикой и знаниями в самых различных сферах. С реальными оптовыми расценками и высокой производительностью. Объем: 500 статей по 2к знаков каждая (без учета пробелов). Срок - 30 дней. Требуемая уникальность - 90%. Детали сообщу исполнителю.

9 лет назад
nata0937
Наталья 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Tanya_Zelenskaya
Татьяна 
39 летУкраина
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
9 лет назад
$680
30 дней
Крупный заказ, сжатые сроки. Татьяна справилась на "отлично". Подчеркну компетентность и огромную работоспособность. Рекомендую.
Работать с заказчиком одно удовольствие! Толково организован весь процесс сотрудничества: постоянный выход на связь при необходимости, при возникновении вопросов с моей стороны всегда был рад разъяснить и проконсультировать.
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