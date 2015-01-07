Рерайт текстов по тематике “непознанное”

Здравствуйте. Нужен копирайтер для написания ТЗ на тематику электроники. Бюджет 30 рублей за 1000 символов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать качественный рерайт статей на темы «Именины», «Приметы и суеверия», «Магия» и «Гадания».
Так как темы довольно специфичны, то мы с особым вниманием отнесемся к кандидатам, которые неравнодушны к тематике «непознанного» в целом и имеют опыт написания подобных статей.
Кто мы?
Интенсивно растущий портал о «непознанном» (гороскопы, значения имен, интерпретация снов и многое другое) с аудиторией более 100 000 уникальных посетителей в сутки.
Что мы хотим получить?
— Интересные, живые и качественные тексты, которые пользователи будут с удовольствием читать;
— Тексты, которыми пользователи захотят делиться;
— Тексты, в которых полностью раскрыта заданная тема;
— Тексты, которые соответствуют техническому заданию по критериям: уникальности, оформления и seo-оптимизации.
Требования к кандидату:
— Портфолио с примерами работ (желательно на различные темы);
— Опыт работы от 1 года;
— Грамотность (орфография, стилистика, пунктуация);
— Богатый словарный запас;
— Умение работать с ключевыми словами;
— Навыки работы с программами для SEO-анализа текстов;
— Наличие кошелька (Webmoney);
— Желание работать (вымученные тексты нам не нужны).
Важные условия сотрудничества:
— Стоимость работы: 30 рублей за 1 тыс. знаков без пробелов.
— Достаточное количество свободного времени (чтобы оперативно выполнять наши заказы);
— Способность обрабатывать в неделю объем около 100 тыс. знаков (примерно 30 статей);
— Источники информации для написания текстов предоставляются нами;
Чем выгодно наше предложение?
— Вы сможете заняться конкретным крупным проектом, а не отдельными мелкими статьями без общей темы;
— Вы сможете получать оплату за результат своей работы с удобной для вас периодичностью;
— Мы предлагаем Вам стабильную занятость.
ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ
Сделать рерайт небольшого текста (оплачивается*):
Одним из самых популярных видов предсказаний является гадание на кофейной гуще. Этот замечательный напиток давно уже распространился по всему миру, и, как уверяют специалисты, более 200 миллионов людей независимо от цвета кожи и места жительства начинают свой день с чашки этого ароматного, крепкого и бодрящего напитка. Видимо, эта крепость и бодрость, которую получает наш организм от каждой выпитой чашечки кофе, и стала основной причиной, по которой кофе приписывается магическое значение.
Если Вы немного обладаете фантазией и способностью к асоциативному мышлению, то гадание на кофейной гуще станет для Вас приятным и полезным времяпрепровождением, способным скрасить досуг и придать особый шарм дружеской вечеринке. Вы сумеете стать своеобразным оракулом в своей компании, и поверьте, что это будет притягивать к Вам окружающих.
*Требования к выполненному тестовому заданию: уникальность выше 94%.
Ключевые фразы и слова:
гадать на кофейной гуще - 1 прямое вхождение;
гадание на кофе - 1 разбавленное вхождение;
чашка - 1 раз;
рисунок - 2 раза.
**Вы получите оплату за тестовое задание вместе с оплатой за первый полноценный выполненный вами рерайт.
В сопроводительном письме к отклику на вакансию ОБЯЗАТЕЛЬНО укажите:
— Сведения о продолжительности вашего опыта работы;
— Ссылку на портфолио (либо примеры работ);
— Выполненное тестовое задание (отклики без выполненного тестового задания не рассматриваются);
— Время, которое способны уделять работе в неделю, а также объем текстов (количество тысяч знаков), который вы готовы предоставлять в данный период.
— Почему вы откликнулись на это предложение (интересная тема, выгодные условия, наличие у вас свободного времени).
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