Рерайт материалов женской тематики

Нужно написать 16 уникальных текстов по тематике красоты для салона красоты. Быстро. Оплата - 50 руб за тыс знаков. оплата - яндекс деньгами.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Ищу рерайтеров-новичков для обработки материалов на тему психологии, красоты и здоровья.
Исходниками обеспечиваю, ключи даю (нужно минимальное вхождение ключей), необходима уникальность 100%.
Жду ваши предложения и расценки.
P.S. Проект бюджетный, прошу не обращаться людей с большим опытом и не менее значимыми расценками. Предпочтение отдается новичкам.
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