Перепечатка аудио

КопирайтингЗавершен4 заявки351 просмотр
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Необходимо перевести аудиофайл в печатный текст.

Длительность 1,5 часа.

Строительная тематика.

Оплата на карточку в Сбербанке.

9 лет назад
pmlight
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Faina_Shatrova
Фаина 
47 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад
$15
3 дня
Очень качественно и быстро. Четкое выполнение задачи в срок.
Четкое задание. Мгновенная оплата. Спасибо, Михаил, за продуктивное сотрудничество. Рекомендую всем!
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