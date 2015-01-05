Описание товаров

КопирайтингЗакрыт26 заявок380 просмотров
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Нужно подготовить небольшие описания и текст для description.

Описание до 500 символов без пробелов.

Description до 120 символов без пробелов.

Описание должно давать информацию по товару, в нем нужно использовать технические характеристики товара.

Текст для descrtiption должен быть продающим.

Задание будет выполняться в файле Excel. (Прикрепил)

От вас нужно:

Цена за 1 товар.

Срок выполнения.

Пример на 1 или 2 товарах.

9 лет назад
mmoex
31 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
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