Ручное добавление отзывов о рефератной компании

Требуется 10 копирайтеров для написания отзывов о нашем проекте. Сайт скину в личку.

Регистрация на ресурсе символическая. (надо будет только в сплывающем окне, которое появляется после оставления отзыва, написать своё имя и почту. Потом подтвердить в своей почте, нажав на ссылку)

Один отзыв 400-700 знаков. В нем должно быть описано как вы заказали в нашей рефератной компании курсовую, дипломную, реферат и вам всё понравилось!))

Каждый из 10 человек должен оставлять отзыв 1 раз в 10 дней.

Пишите стоимость за 3 отзыва в рублях!! (общий объем примерно 2 тыс знаков)

Оплата после модерации отзыва и добавления его на сайт.

Если всё понравится, то будем работать на постоянной основе.