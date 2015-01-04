Рерайтинг/Постинг для киносайта

Здравствуйте, необходимо написать и опубликовать по 10-20 (сколько сможете) фильмов в день. Описание от 1000 символов, уникальность каждой не менее 90% по text.ru, + опубликовать написанное на сайте. Работы много, тематика не дорогая, Жду ваших предложений.