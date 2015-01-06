Рерайт статей на мобильную тематику

Здравствуйте. Нужен копирайтер/рерайтер текстов на немецком. Статьи будут технического плана, в основном — автотематика. В заявке указывайте, пожалуйста, стоимость за вашу работу, а так же опыт работы с немецким языком. Спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Статьи примерно такого плана http://hi-news.ru/tag/smartphones
Уникальность по Advego Не ниже 90%.
Способы оплаты: webmoney, яндекс деньги, на карту Сбербанка.
Указывайте в комментариях цены в РУБЛЯХ за 1 тыс. знаков, оплату в валюте не рассматриваю. Приоритет самым конкурентоспособным по цене заявкам.
Указывайте, какое количество статей вы точно сможете делать за день (тыс. знаков).
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