Рерайт статей на мобильную тематику

Статьи примерно такого плана http://hi-news.ru/tag/smartphones

Уникальность по Advego Не ниже 90%.

Способы оплаты: webmoney, яндекс деньги, на карту Сбербанка.

Указывайте в комментариях цены в РУБЛЯХ за 1 тыс. знаков, оплату в валюте не рассматриваю. Приоритет самым конкурентоспособным по цене заявкам.

Указывайте, какое количество статей вы точно сможете делать за день (тыс. знаков).