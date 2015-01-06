Рерайт статей на мобильную тематику

КопирайтингЗавершен30 заявок350 просмотров
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Статьи примерно такого плана http://hi-news.ru/tag/smartphones

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9 лет назад
wismell
Сергей 
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
fijley
Денис 
33 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
9 лет назад
$20
1 день
Очень быстро пишет статьи, красиво и без ошибок! Знает тему за которую берётся, уникальность статей даже выше, чем договаривались, поэтому результатом я доволен.
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