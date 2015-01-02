Написание статей и новостей по теме "Автоспорт"

Требуется написать 20 новостей и 10 статей по теме «Автоспорт». Можно просто перевести их с английского на русский с англоязычных новостных сайтов (сайты дам), а можно переписать их своими словами.

Обязательно хорошее знание русского языка!!!

Пожалуйста, указывайте цену за 1000 знаков с пробелами в тексте отклика В РУБЛЯХ!