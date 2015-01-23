Тексты для блога

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Здравствуйте, для нового сайта, который планируется запускать, требуется написание небольших постов в блог.
Тематика:
1) Обзоры новинок снаряжения для подводной охоты и подводной видеосъемки
2) Рецепты приготовления различных видов рыб
3) Рерайт новостей событий в мире подводной охоты
4) ваши предложения...
Требования к материалам:
1) уникальный текст или качественный рерайт (для вхождения в индекс яндекса и гугла)
2) объем от 500 знаков и выше
3) минимум 1 уникализированная картинки для поста
4) в текстах обязательное присутствие ключевых слов: "подводная охота" и т.п
Посты будут нужны постоянно, указывайте цену за мин кол-во знаков (500 - 600).
Оплата WMR
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