Тексты для блога

КопирайтингЗавершен27 заявок365 просмотров
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Здравствуйте, для нового сайта, который планируется запускать, требуется написание небольших постов в блог.

Тематика:

1) Обзоры новинок снаряжения для подводной охоты и подводной видеосъемки

2) Рецепты приготовления различных видов рыб

3) Рерайт новостей событий в мире подводной охоты

4) ваши предложения...

Требования к материалам:

1) уникальный текст или качественный рерайт (для вхождения в индекс яндекса и гугла)

2) объем от 500 знаков и выше

3) минимум 1 уникализированная картинки для поста

4) в текстах обязательное присутствие ключевых слов: "подводная охота" и т.п

Посты будут нужны постоянно, указывайте цену за мин кол-во знаков (500 - 600).

Оплата WMR

9 лет назад
toorr2p
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
день назад
Выбранный исполнитель
Looord
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
9 лет назад
$6
2 дня
Спасибо Алекстандру за качественные тексты, все требования учтены, и сроки тоже! Продолжаем сотрудничать!
Спасибо за интересное сотрудничество. Хорошо и четко поставленная задача по текстам. С обратной связью и оплатой проблем не было - все четко и в срок.
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