Написать короткую статью о типах вёрстки веб сайтов

Здравствуйте. Нужен копирайтер/рерайтер текстов на немецком. Статьи будут технического плана, в основном — автотематика. В заявке указывайте, пожалуйста, стоимость за вашу работу, а так же опыт работы с немецким языком. Спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать короткую статью (не более 1000 символов) о типах вёрстки сайтов.
План.
1. Что такое фиксированная верстка сайта
2.Что такое резиновая верстка сайта
3. Что такое адаптивная верстка сайта
4. Как формируется цена для каждого типа вёрстки
5. Почему одна вёрстка сайта стоит дороже другой.
Вот такой план. В первую очередь предпочтение копирайтерам, которые писали на подобную тему. Желательно пример статьи то этой теме, которую вы писали.
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