Статьи по коллекционированию

Нужна статья в журнал о клининговой компании. Все данные дам. 3000-3200 символов с нашими картинками (картинки есть). Интересуют сроки, цена и примеры.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо сделать 6 обзорных статей по банкнотам России – СССР, от 3 до 5 тысяч знаков б/п. Уникальность по Адвего (шингл-3, фраза-4) не меньше 85. Нужен хорошо читаемый текст, в духе Википедии, без лишних эмоций и назидательности. Все логично, последовательно и с единой четкой структурой, без длинных оборотов и больших абзацев.
Бумажные деньги царской России, 3 - 4 тысячи знаков
Бумажные деньги Временного правительства (в т.ч со свастикой) - 3000
Бумажные деньги РСФСР 1918 - 1923 гг. , 3 - 4 т. знаков
Бумажные деньги СССР 1923 - 1947 гг. , 4 - 5 т. знаков
Бумажные деньги СССР 1961 - 1991 гг. 4 - 5 т. знаков
Банкноты России 1992 - 2014 гг. 4 - 5 т. знаков
За основу брать информацию из:
1. С детальных статей http:// moneta-russia.ru/paper/
2. Статьи Википедии: Денежные реформы в России, Билет Банка России, Рубль СССР, Совзнак, Государственные кредитные билеты образца 1905—1912 годов и 1898—1899 годов.
3. Часть информации хорошо упорядочена здесь: http:// yuk.su/banknotes.htm
http:// bonky.ru/istoria.htm , http:// fox-notes.ru/img_rus/0_russ.htm также полистайте ТОПы по поисковикам выпадающие на названия статей.
Ключевые слова: название страны – бумажные деньги – банкноты – купюры – стоимость – цена – каталог. Первые две фразы из этого списка с частотность около 2 процентов, последующие в районе 1-1,5. Заглавия статей, абзацев, подписи к картинкам я сделаю сам. С вас только основной текст. Тематика достаточно специфическая, поэтому для начала делаем тест хотя бы на пару тысяч знаков (половина статьи). Присылайте, если все нормально, скорректируем понимание задания и продолжим дальше.
Делая заявку обязательно чиркните мне в ЛП по поводу Вашей цены на 1000 знаков
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