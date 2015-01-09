Статьи по коллекционированию

Надо сделать 6 обзорных статей по банкнотам России – СССР, от 3 до 5 тысяч знаков б/п. Уникальность по Адвего (шингл-3, фраза-4) не меньше 85. Нужен хорошо читаемый текст, в духе Википедии, без лишних эмоций и назидательности. Все логично, последовательно и с единой четкой структурой, без длинных оборотов и больших абзацев.

Бумажные деньги царской России, 3 - 4 тысячи знаков

Бумажные деньги Временного правительства (в т.ч со свастикой) - 3000

Бумажные деньги РСФСР 1918 - 1923 гг. , 3 - 4 т. знаков

Бумажные деньги СССР 1923 - 1947 гг. , 4 - 5 т. знаков

Бумажные деньги СССР 1961 - 1991 гг. 4 - 5 т. знаков

Банкноты России 1992 - 2014 гг. 4 - 5 т. знаков

За основу брать информацию из:

1. С детальных статей http:// moneta-russia.ru/paper/

2. Статьи Википедии: Денежные реформы в России, Билет Банка России, Рубль СССР, Совзнак, Государственные кредитные билеты образца 1905—1912 годов и 1898—1899 годов.

3. Часть информации хорошо упорядочена здесь: http:// yuk.su/banknotes.htm

http:// bonky.ru/istoria.htm , http:// fox-notes.ru/img_rus/0_russ.htm также полистайте ТОПы по поисковикам выпадающие на названия статей.

Ключевые слова: название страны – бумажные деньги – банкноты – купюры – стоимость – цена – каталог. Первые две фразы из этого списка с частотность около 2 процентов, последующие в районе 1-1,5. Заглавия статей, абзацев, подписи к картинкам я сделаю сам. С вас только основной текст. Тематика достаточно специфическая, поэтому для начала делаем тест хотя бы на пару тысяч знаков (половина статьи). Присылайте, если все нормально, скорректируем понимание задания и продолжим дальше.

Делая заявку обязательно чиркните мне в ЛП по поводу Вашей цены на 1000 знаков