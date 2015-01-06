4 статьи по 2к знаков

Требуется пара отзывов на ЯМаркете. Тексты простые - краткое ТЗ пришлю исполнителю. Оплата после публикации на маркете (через два-три дня после публикации, чтобы убедиться, что отзыв не будет снят). Писать только тем, у кого есть опыт ...