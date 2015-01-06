Требуется пара отзывов на ЯМаркете. Тексты простые - краткое ТЗ пришлю исполнителю. Оплата после публикации на маркете (через два-три дня после публикации, чтобы убедиться, что отзыв не будет снят). Писать только тем, у кого есть опыт ...
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написать статью на главную страницу http://rentalservice.pro/ . 2к знаков, оплата 200р.
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