Написать тексты (тематика автокрепеж)

Необходимо написать тексты в соответствии с приложенным ТЗ.

Цена - 30 руб / 1000 зн.

Тут не требуется каких то особых талантов, просто тексты должны соответствовать всем требованиям, описанным в файле, не иметь никаких ошибок и быть легкими для чтения.

Если писали для тематики авто - вам приоритет. Хотя это и не особо важно, если вы пишете грамотно))