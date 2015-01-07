Статья на тему ограждения

Необходимо написать пресс-релиз о конкурсе на лучшую статью. Сложность в том, что новость нужно написать самостоятельно, событие как таковое, описано не в новостном стиле. Да информации на сайте много лишней, поэтому нужно уловить самую главную ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать статью на тему ограждений с определенными ключевиками. Размер 1000 символов шингл 4
- Похожие заказы
- Копирайтинг7 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужны статьи экспертного содержания без "воды", но не раскрывающие тему полностью, а стимулирующие к заказу данных услуг в студии без особого "наваливания" данных услуг. Объем каждого текста: - основной текст - 3-4 тыс. знаков; - дескрипшен - 100-150 ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Друзья, необходимо придумать текст для страницы предрегистрации на развлекательном, статейном проекте с системой поощрения. Вместе с этим необходимо придумать интересный слоган. Все подробности в ТЗ. С вопросами обращайтесь в личку. От вас стоимость работы. Дедлайн - ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуются тексты о районах Подмосковья. Названия районов дам. Уникальность 96% по адвего. 1000 знаков каждый текст. В статьях обязательно упомянуть крупные населённые пункты (укажу, какие), раскрыть какую-то специфику района. Например, "индустриальный центр", или "самый зелёный ...Копирайтинг37 заявокЗакрыт9 лет назад
- $1900
Необходимы информационные статьи, а также описания товаров. Общий объем работы примерно на 4 000 000 знаков. От исполнителя требуется ответственность, грамотность и логичность текстов. Минимальная оплата 25 рублей за 1000 знаков без пробелов.Копирайтинг23 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Ищу рерайтеров-новичков для обработки материалов на тему психологии, красоты и здоровья. Исходниками обеспечиваю, ключи даю (нужно минимальное вхождение ключей), необходима уникальность 100%. Жду ваши предложения и расценки. P.S. Проект бюджетный, прошу не обращаться людей с большим опытом ...Копирайтинг58 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно написать 16 уникальных текстов по тематике красоты для салона красоты. Быстро. Оплата - 50 руб за тыс знаков. оплата - яндекс деньгами.Копирайтинг2 исполнителяЗавершен9 лет назад
- $1500
Требуется наполнение сайта интернет-магазина одежды. - Статьи информационного характера. Общий об'ем работы примерно на 900 000 знаков. - Описания товаров примерно на 2 000 000 знаков Присылайте примеры своих работ. Из них я хочу увидеть, как вы излагаете ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт9 лет назад
- $1
Ищу копирайтера/рерайтера. Тематика - сварочное оборудование и материалы Тексты - описания товаров, статьи, новости Уникальность по text.ru 100% Объем - больше 3 000 000 символов Оплата 60 р. за 1000 символов П.с. Прошу сразу высылать пример Вами написанной технической статьиКопирайтинг21 заявкаЗакрыт9 лет назад
В связи с ребрендингом существующей компании мы создаем новый сайт, каталог, маркетинг кит, блог и т.д. Нужен копирайтер для существующего объема и на постоянной основе (новости, статьи в блоге, индивидуальные коммерческие и т.д.) П.С. в личку жду ...Копирайтинг31 заявкаЗакрыт9 лет назад