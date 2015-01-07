Статьи по Minecraft

КопирайтингЗакрыт19 заявок162 просмотра
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Здравствуйте!

Есть 20 флеш-игр Minecraft, нужно к каждой игре составить грамотное описание объемом 1 000 символов каждая!

Спасибо!

9 лет назад
AlexCurtic
Алексей 
40 летБолгария
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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