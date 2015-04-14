Описание для товаров ИМ Подарков

35р/1000 знаков без пробелов. 1–2 текста в день. Требуется: Грамотный, ответственный рерайтер. Требования к текстам: - без ошибок; - структурированный; - несколько источников; - легкий для восприятия (без сложных оборотов); - использование всех предоставленных ключей в нужном объеме; Тексты проверяются на: 1) Тошнотность; 2) Водянистость; 3) Уникальность; 4) Количество ...
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Требуется сделать описание товаров для интернет-магазина Подарков, примерно 500 - 700 символов каждое. Всего товаров примерно 700 шт. Цена - не более 2$ за 1000 символов.
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