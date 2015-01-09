Рерайтинг, самостоятельный поиск текста, автомобильная тема

Добрый день!

Ищу ответственного редактора, который САМОСТОЯТЕЛЬНО найдет статьи, тексты (в количестве 10-15 статей), сам их перепишет (рерайт 100%) и опубликует на сайте (вордпресс, будет оформлена его учетная запись). Тематика: авто, фиат добло, отзывы о фиат добло, немного новостей, описание. Сайт посвящен, как вы понимаете, фиату добло.

Бюджет НЕБОЛЬШОЙ! То есть, если вы крутой редактор, то вашу плату мы не потянем!

Прошу писать СРОКИ и стоимость 1000 символов при вышеописанных условиях!

Портфолио тоже нужно! Если понравимся друг другу, то подработки будут регулярными!

Спасибо! И хорошего дня!