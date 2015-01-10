Написание статьи

$100
КопирайтингЗакрыт10 заявок383 просмотра
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Нужен журналист для написания статьи для сайта.

Нужен человек, который может провести небольшое исследование и опишет результаты в статье. Тема статьи - "Заработок на решении задач для студентов и школьников"

Подробное ТЗ опишу кандидату. Оплата 50 руб. тыс. знаков.

Предпочтение кандидатам с примерами работ на такую тематику.

9 лет назад
toxiz77
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
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