Требуется провести анализ состояния OLS сервера после сбоя CyberPanel, выявить причины падения БД у нескольких сайтов и восстановить их работоспособность. Необходимо разобраться с дисковым пространством и устранить все проблемы, чтобы сервер функционировал корректно.
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