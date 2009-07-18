toxiz77

Роман Вав toxiz77

 
48 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Настройка OLS сервера

    Требуется провести анализ состояния OLS сервера после сбоя CyberPanel, выявить причины падения БД у нескольких сайтов и восстановить их работоспособность. Необходимо разобраться с дисковым пространством и устранить все проблемы, чтобы сервер функционировал корректно.

    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Написать статью для сайта

    Тема статьи: 10 лучших курсов по разработке мобильных приложений Задача.  Изучить рынок обучающих онлайн-курсов по мобильной разработке. Для каждого курса дать свою оценку (кому и для ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написание статьи

    $100

    Нужен журналист для написания статьи для сайта. Нужен человек, который может провести небольшое исследование и опишет результаты в статье. Тема статьи - "Заработок на решении задач для студентов и школьников" ...

    Написание статей
    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перевод англ. статей

    $200

    Нужен ответственный переводчик хорошо разбирающийся в тематике интернет маркетинга. Задача переводить на русский англ. статьи. Оплата 100 руб/1000 знк.

    Переводы18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен журналист и видео блогер в одном лице

    $100

    Нужен журналист и видео блогер в одном лице, для создания текстовых и видео обзоров о различных интернет сервисах(пример сервиса - vzadache.ru) Список задач: 1. Зарегистрироваться на сервисе и протестировать ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Журналист для интервью через скайп

    Нужен интервьюер (журналист) для проведения аудиоинтервью через скайп. Что нужно делать: 1. Найти собеседника по заданной тематике 2. Составить список вопросов 2. Провести и ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн для создания баннеров

    Здравствуйте. Нужен грамотный дизайнер для создания баннеров и элементов сайта. Вот задание: сайт - http://viomart.com Нужны следующие картинки: 1) На homepage картинки категорий ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перевод текста с русского на английский.

    $8

    Нужно перевести русский текст 280 слов,1800 знаков. Несложный текст о ювелирных украшениях для детей. Так же нужно придумать описание разделов по 2-3 предложения на английском языке, для 3 разделов сайта. Оплата web ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

Отзывы фрилансеров

gev511
34 года
15 лет в сервисе
Был
день назад
$20
10 баллов
4 года назад
Настройка OLS сервера
Хороший клиент, предоставил сразу все данные для решение проблемы. Также быстро произвел оплату за работу. Буду дальше сотрудничать по серверам.
Все починено быстро и профессионально. Всем рекомендую.
Ответный отзыв