Рерайт/копирайт описание товаров по тематике airsoft, strikebol

КопирайтингЗакрыт11 заявок170 просмотров
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В интернет магазин с требуется человек для работы с текстами

Обязанности:

1) Грамотный рерайт описаний товаров

2) Написание статей, анонсов

3) Опционно, размещение текстов на сайте

Работа удалённая. Язык - русский. Оплата на карту, сдельно.

Рерайт - 1$ pf 1000 (мин длина описания - 300), копирайт - 3 уе за 1000

Требования нехитрые:

1) Общая грамотность

2) Иметь понятие, о чём пишите.

3) Доступность в интернете в рабочее время.

Спасибо за внимание.

9 лет назад
ymakux
Юрий 
47 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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