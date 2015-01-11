Тексты на техническую тематику

$71
КопирайтингЗакрыт22 заявки308 просмотров
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Нужны несколько статей по теме лазеров и лазерного оборудования. Нужен копирайт и весьма качественный. А также поиск информации по теме. Она есть. Где брать объясню.

На этапе предварительного выбора интересует ваш интерес к теме, опыт. Примеры так же нужны. Мне интересен человек, кто реально сможет разобраться в теме, а не переписать источники. Темы не сложные, но требуется почитать ту же вики.

Оплата по факту (читайте отзывы), на WMR, и только в рублях без привязки к курсу $.

Статей нужно 10, объемом по 5'000 знаков. 400 р. за статью.

9 лет назад
H2O2
Иван 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
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