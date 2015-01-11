Требуются комментарии и описания к флеш играм.

Для сайта myfeiwinx.ru/ требуются комментарии и описания к играм.

Надо зарегистрируемся на сайте, к игре пишем комментарии и описания (какие кнопки нажимать, куда прыгать и пр.).

1000 знаков – 50 рублей.

Оплата WM по факту. Можно за каждую тысячу знаков.