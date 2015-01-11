Требуются комментарии и описания к флеш играм.

$10
КопирайтингЗакрыт9 заявок230 просмотров
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Для сайта myfeiwinx.ru/ требуются комментарии и описания к играм.

Надо зарегистрируемся на сайте, к игре пишем комментарии и описания (какие кнопки нажимать, куда прыгать и пр.).

1000 знаков – 50 рублей.

Оплата WM по факту. Можно за каждую тысячу знаков.

9 лет назад
LordAdrian
60 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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