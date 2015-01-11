Требуются комментарии и описания к флеш играм.

Необходимо перевести аудиофайл в печатный текст. Длительность 3 часа. Строительная тематика. Оплата на карточку в Сбербанке.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для сайта myfeiwinx.ru/ требуются комментарии и описания к играм.
Надо зарегистрируемся на сайте, к игре пишем комментарии и описания (какие кнопки нажимать, куда прыгать и пр.).
1000 знаков – 50 рублей.
Оплата WM по факту. Можно за каждую тысячу знаков.
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