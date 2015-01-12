Добрый день Нужно написать тексты для интернет магазинов. общий фронт работ: 1. 3 раздела категории. Толстовки, Спортивные костюмы и шапки тексты по 1000 ...
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $7
Перенос сайта.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Добрый день, нужно скопировать сайт на другой домен на том же хостинге. Интернет магазин на базе opencar. От меня получаете либо копию базы и сайта или же полный доступ к сайту. Сроки, ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать рерайт статьи http://modnoua.zakupka.com/about/ уникальность 95-100% Оплата на карту приват банка. Цену и сроки указывайте.Завершен10 лет назад
Добрый день, похожее задание но со своими различиями. Нужно описать компанию на 2000 символов без пробелов, уникальное (Оптовый склад, импорт одежды из Польши, лучшие цены и т.д., работа с оптовыми покупателями так ...Завершен10 лет назад
Добрый день, Нужно описать компанию на 2000 символов без пробелов, уникальное описание. (Импорт одежды из Польши, работа с оптовыми и розничными клиентами, так же дропшиперами. Офис находится в Запорожье, центральный склад в ...Завершен10 лет назад
Добрый день, нужен интернет магазин пример http://tolstovki.com.ua/ Желательно на joomla с JoomShopping Размеры интернет магазина на 100 позиций. Простой дизайн и логотип. в планах оплата через приват24 отдельно. ...Интернет-магазины23 заявкиЗакрыт10 лет назад