dpopko

Дмитрий dpopko

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Тексты для интернет магазина.

    Добрый день Нужно написать тексты для интернет магазинов. общий фронт работ: 1. 3 раздела категории. Толстовки, Спортивные костюмы и шапки тексты по 1000 ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Скопировать сайт на другой домен.

    Добрый день, нужно скопировать сайт на другой домен на том же хостинге. Интернет магазин на базе opencar. От меня получаете либо копию базы и сайта или же полный доступ к сайту. Сроки, ...

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рерайт статьи

    Нужно сделать рерайт статьи http://modnoua.zakupka.com/about/ уникальность 95-100% Оплата на карту приват банка. Цену и сроки указывайте.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Описание.

    Добрый день, похожее задание но со своими различиями. Нужно описать компанию на 2000 символов без пробелов, уникальное (Оптовый склад, импорт одежды из Польши, лучшие цены и т.д., работа с оптовыми покупателями так ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Описание компании + одной позиции товара

    Добрый день, Нужно описать компанию на 2000 символов без пробелов, уникальное описание. (Импорт одежды из Польши, работа с оптовыми и розничными клиентами, так же дропшиперами. Офис находится в Запорожье, центральный склад в ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Интернет магазин.

    Добрый день, нужен интернет магазин пример http://tolstovki.com.ua/ Желательно на joomla с JoomShopping Размеры интернет магазина на 100 позиций. Простой дизайн и логотип. в планах оплата через приват24 отдельно. ...

    Joomla
    Интернет-магазины23 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

Отзывы фрилансеров

Vira
Інна 
51 год
16 лет в сервисе
Была
10 дней назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Тексты для интернет магазина.
Отличный заказчик. Все на высшем уровне. Рекомендую :)
Все замечательно, рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
boykosy
Степан 
62 года
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 отзывов
$20
10 баллов
10 лет назад
Рерайт статьи
Хороший заказчик. Всегда на связи. Дает четкие и понятные ТЗ. Рекомендую
Сделка прошла успешно, рекомендую.
Ответный отзыв
Lettre
43 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Описание.
Впечатления от сотрудничества приятные, все ок!
Рекомендую.
Ответный отзыв
Lettre
43 года
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Описание компании + одной позиции товара
Мне понравилось работать с Дмитрием. От ответственно подошел и к составлению ТЗ, и к вопросу оплаты. И в общении приятный человек. Мои рекомендации заказчику!
Рекомендую, тексты понравились, качественно и быстро.
Ответный отзыв