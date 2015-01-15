Добрый день, похожее задание но со своими различиями.

Нужно описать компанию на 2000 символов без пробелов, уникальное

(Оптовый склад, импорт одежды из Польши, лучшие цены и т.д., работа с оптовыми покупателями так и с розничными клиентами, так же дропшиперами.

Уникально описание спортивного костюма Рибок на 500–1000 символов без пробелов, написать что покупатель может выбрать кофту размера Л а штаны размера М, (красиво все это сформулировать).

Трикотаж, 3х нитка с начесом. плотность 220 г/см. размеры от s до XXL