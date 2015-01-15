Описание.

КопирайтингЗавершен8 заявок218 просмотров
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Добрый день, похожее задание но со своими различиями.

Нужно описать компанию на 2000 символов без пробелов, уникальное

(Оптовый склад, импорт одежды из Польши, лучшие цены и т.д., работа с оптовыми покупателями так и с розничными клиентами, так же дропшиперами.

Уникально описание спортивного костюма Рибок на 500–1000 символов без пробелов, написать что покупатель может выбрать кофту размера Л а штаны размера М, (красиво все это сформулировать).

Трикотаж, 3х нитка с начесом. плотность 220 г/см. размеры от s до XXL

9 лет назад
dpopko
35 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Lettre
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
9 лет назад
$5
1 день
Рекомендую.
Впечатления от сотрудничества приятные, все ок!
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