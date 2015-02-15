написать тексты отзывов в виде диалогов 50 сообщений

Добрый день. Необходимы тексты для категорий товаров в каталоге. Всего 25 категорий. По 1000-1300 знаков б/п для каждой категории. Тематика: рации, гарнитуры, антенны, батарейки, источники питания. От вас: 1. читаемые и честные тексты (не надо писать ахинею, что антенна может ...