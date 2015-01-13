Здравствуйте. Необходимо написать статьи о штрафах ГИБДД, например, тема "как можно узнать штрафы ГИБДД" – это основной заголовок, после которого следует блок на 800-1000 символов. Далее идет подзаголовок "наличие штрафов" и блок на 800-1000 символов, далее еще один подзаголовок "за что штраф" и опять блок на тоже количество.Статьи разного объема. Подзаголовки иногда бредовые, это для поисковых систем, не обращайте на них внимание. Блок должен отражать суть подзаголовка, но если информации нет совсем, то можно коснуться и косвенных тем. Есть также стать по алиментам, банкротству и ДТП.

Основные требования:

- Читаемость;

- Грамотность;

- Никаких обращений к читателю "знаете ли вы", "вы можете". Необходимо придерживаться нейтрального повествования;

- Человек должен разбираться в теме. Я не требую от вас огромного опыта и резюме. Как показала практика, это не имеет значения.

Оплата 50/1000. На вебмани или карту сбербанка. Планирую с лучшими авторами продолжить долгосрочное сотрудничество, так как статье требуется очень много. Работа есть постоянно. статей нужно много, не только на эту тематику.

Пишите с указанием количеством символов, которое вы сможете написать до завтрашнего дня, примерно до 17.00 по МСК. Также укажите темы, которые вам предпочтительней (ГИБДД, алименты, ДТП или банкротство).