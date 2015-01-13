Необходимо написать 5 текстов

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ТЕМА: СРО (саморегулируемые организации)

Для ознакомления с предметом -

http://sroportal.ru/sro/

http://sl16.ru >>> "вопросы по СРО" помогут быстро понять, что такое СРО http://sl16.ru/voprosi-po-sro/

Ключи есть но их много и из списка желательно выбрать те, что подходят для нас.

Все делали при переписке.