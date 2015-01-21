Тексты для интернет магазина, рерайт

$59
КопирайтингЗавершен25 заявок416 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть интернет магазин обуви и сумок оптом. Если говорить точнее - то 5 интернет магазинов, товар в них один и тот же, но они сделаны для разных регионов – Екатеринбург, Челябинск, Ростов-на-Дону, Красноярск, Чита.

Для примера можете посмотреть сайт - opt-shoes.ru , у него много региональных интернет магазинов - http://opt-shoes.ru/index.php?domain=yes – также и у нас, только регионов у нас 5.

Задание простое - требуется для главной страницы интернет магазина и для страниц категорий написать уникальные тексты, и так для каждого регионального магазина.

Для главных страниц нужно – 5 текстов, следующие:

Обувь оптом из Китая в Екатеринбурге

Обувь оптом из Китая в Челябинске

Обувь оптом из Китая в Ростове-на-Дону

Обувь оптом из Китая в Красноярске

Обувь оптом из Китая в Чите

Требования – 2000 знаков, для каждого описание уникальное, уникальность от 95%.

Можно рерайтить тексты с этих интернет магазинов - opt-shoes.ru/index.php?domain=yes

Нужны и тексты для категорий, всего 16 категорий:

Женская обувь оптом

Зимняя женская обувь оптом

Женская обувь - сезон Весна-осень оптом

Летняя женская обувь оптом

Мужская обувь оптом

Зимняя Мужская обувь оптом

Мужская обувь - сезон Весна-осень оптом

Летняя Мужская обувь оптом

Детская обувь оптом

Зимняя детская обувь оптом

Детская обувь - сезон Весна-осень оптом

Летняя детская обувь оптом

Сумки оптом

Женские сумки оптом

Мужские Сумки оптом

Распродажа обуви оптом

Но это число 16 умножаем на 5 , т.к. городов 5 – получается 80 текстов, для примера:

Женская обувь оптом в екатеринбурге

Женская обувь оптом в челябинске

и т.д.

всего для всех категорий всех городов получается – 80 текстов.

Требования к текстам категорий – 700 знаков, для каждого описание уникальное, уникальность от 90%.

Тексты брать и рерайтить можно с сайта указанного выше, некоторых категорий на сайте указанном выше нет, можно просто найти в интернете и рерайтить.

В итоге нужно – всего 85 текстов.

- 5 из них для главных страниц по 2000 знаков

- 80 – для категорий по 700 знаков.

Всего 66 000 знаков рерайта.

Оплата – 55 руб. за 1000 знаков, т.е. выходит – 3630 руб. – округлим до 3700 руб.

Если у вас большой опыт и много отзывов и вам интересен заказ, но хотите обсудить цену – можем обсудить.

Указывайте, пожалуйста свои сроки в заявках к заказу.

9 лет назад
goodwe
Иван 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
deryagina
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
9 лет назад
$59
4 дня
Сделано то, что и требовалось, сделано качественно. Буду обращаться еще! Спасибо)
Только положительные впечатления от сотрудничества! Тема интересная, ТЗ четкое, заказчик всегда на связи для решения текущих вопросов, оплата моментальная. Спасибо!
  • Похожие заказы

  • Нужно описание для товара

    Добрый день. Нужно SEO- описание для двух товаров по ссылкам ниже: http://metall.100pudov.by/catalog/item/222 http://metall.100pudov.by/catalog/item/224 бюджет - 2$ за товар. Ключевики: 65г, сталь 65г, купить 65г, лента 65г

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Обзоры и статьи про игры

    Добрый день. Ищу заядлого игрока, который играет во все новинки, играет много и хочет заработать. Нужно писать рецензии, обзоры и статьи на игры. Могу предоставлять ключи на игры, будите играть, после чего делать свою рецензию, статью. Цены хотелось бы ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сео копирайтинг на Английском языке

    $50

    Ищу талантливого каперайтера для написания статей на английском языке . Хочу от Вас увидеть портфолио . Приоритет к кандидату цена и качество В заявках пишите ваши цены на 1к текста без пробелов .

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Строительная тематика - копирайт

    $100

    Требуется написание семи статей на строительную тематику. Тексты структурировать по абзацам и для каждого логического пункта писать заголовки. В задании будут присутствовать ключевые слова, которые надо вписывать в текст. Цена за 1000 символов без пробелов 40 рублей

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Новости/статьи/обзоры/переводы bmw тематики

    На автомобильный портал требуется на постоянной основе копирайтер/рерайтер/переводчик, увлеченный брендом bmw, для публикации новостей, обзоров, статей, видео-новостей. Объем - 3-10 новостей в неделю. Требования к информации: - актуальность - новизна - к каждому материалу - фото (несколько фото) - ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужен рерайтинг, объем 50-60 тыс. символов

    Объем 50-60 тыс. символов, срок выполнения 4 недели. Если сработаемся, будут еще заказы. Супер качество не требуется, но текст должен быть читаемый и грамотный. Уникальность от 90-100% по адвего. Оплата только в wmr или на карточку рублями, ...

    Копирайтинг71 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написание обзоров для it-продуктов (CMS, CRM, хостинг и др.) и услуг

    $890

    Объем проекта: 50 обзоров. Предоставлю короткий план (структура и опорные мысли/идеи) для каждого обзора. Ваша задача: подробно изучить предмет обзора, попробовать в действии и поделиться своими мыслями с читателем. Объем одного обзора: не более 1500-2500 символов. Если получится ...

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    9 лет назад