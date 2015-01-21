Тексты для интернет магазина, рерайт

Есть интернет магазин обуви и сумок оптом. Если говорить точнее - то 5 интернет магазинов, товар в них один и тот же, но они сделаны для разных регионов – Екатеринбург, Челябинск, Ростов-на-Дону, Красноярск, Чита.

Для примера можете посмотреть сайт - opt-shoes.ru , у него много региональных интернет магазинов - http://opt-shoes.ru/index.php?domain=yes – также и у нас, только регионов у нас 5.

Задание простое - требуется для главной страницы интернет магазина и для страниц категорий написать уникальные тексты, и так для каждого регионального магазина.

Для главных страниц нужно – 5 текстов, следующие:

Обувь оптом из Китая в Екатеринбурге

Обувь оптом из Китая в Челябинске

Обувь оптом из Китая в Ростове-на-Дону

Обувь оптом из Китая в Красноярске

Обувь оптом из Китая в Чите

Требования – 2000 знаков, для каждого описание уникальное, уникальность от 95%.

Можно рерайтить тексты с этих интернет магазинов - opt-shoes.ru/index.php?domain=yes

Нужны и тексты для категорий, всего 16 категорий:

Женская обувь оптом

Зимняя женская обувь оптом

Женская обувь - сезон Весна-осень оптом

Летняя женская обувь оптом

Мужская обувь оптом

Зимняя Мужская обувь оптом

Мужская обувь - сезон Весна-осень оптом

Летняя Мужская обувь оптом

Детская обувь оптом

Зимняя детская обувь оптом

Детская обувь - сезон Весна-осень оптом

Летняя детская обувь оптом

Сумки оптом

Женские сумки оптом

Мужские Сумки оптом

Распродажа обуви оптом

Но это число 16 умножаем на 5 , т.к. городов 5 – получается 80 текстов, для примера:

Женская обувь оптом в екатеринбурге

Женская обувь оптом в челябинске

и т.д.

всего для всех категорий всех городов получается – 80 текстов.

Требования к текстам категорий – 700 знаков, для каждого описание уникальное, уникальность от 90%.

Тексты брать и рерайтить можно с сайта указанного выше, некоторых категорий на сайте указанном выше нет, можно просто найти в интернете и рерайтить.

В итоге нужно – всего 85 текстов.

- 5 из них для главных страниц по 2000 знаков

- 80 – для категорий по 700 знаков.

Всего 66 000 знаков рерайта.

Оплата – 55 руб. за 1000 знаков, т.е. выходит – 3630 руб. – округлим до 3700 руб.

Если у вас большой опыт и много отзывов и вам интересен заказ, но хотите обсудить цену – можем обсудить.

Указывайте, пожалуйста свои сроки в заявках к заказу.