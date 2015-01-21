Тексты для интернет магазина, рерайт

Добрый вечер, уважаемые фрилансеры. Необходимо написать аналитическую статью на тему: "В Украине ХХХ интернет-магазинов. Стоит ли открывать еще один" Жду предложений. Спасибо
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть интернет магазин обуви и сумок оптом. Если говорить точнее - то 5 интернет магазинов, товар в них один и тот же, но они сделаны для разных регионов – Екатеринбург, Челябинск, Ростов-на-Дону, Красноярск, Чита.
Для примера можете посмотреть сайт - opt-shoes.ru , у него много региональных интернет магазинов - http://opt-shoes.ru/index.php?domain=yes – также и у нас, только регионов у нас 5.
Задание простое - требуется для главной страницы интернет магазина и для страниц категорий написать уникальные тексты, и так для каждого регионального магазина.
Для главных страниц нужно – 5 текстов, следующие:
Обувь оптом из Китая в Екатеринбурге
Обувь оптом из Китая в Челябинске
Обувь оптом из Китая в Ростове-на-Дону
Обувь оптом из Китая в Красноярске
Обувь оптом из Китая в Чите
Требования – 2000 знаков, для каждого описание уникальное, уникальность от 95%.
Можно рерайтить тексты с этих интернет магазинов - opt-shoes.ru/index.php?domain=yes
Нужны и тексты для категорий, всего 16 категорий:
Женская обувь оптом
Зимняя женская обувь оптом
Женская обувь - сезон Весна-осень оптом
Летняя женская обувь оптом
Мужская обувь оптом
Зимняя Мужская обувь оптом
Мужская обувь - сезон Весна-осень оптом
Летняя Мужская обувь оптом
Детская обувь оптом
Зимняя детская обувь оптом
Детская обувь - сезон Весна-осень оптом
Летняя детская обувь оптом
Сумки оптом
Женские сумки оптом
Мужские Сумки оптом
Распродажа обуви оптом
Но это число 16 умножаем на 5 , т.к. городов 5 – получается 80 текстов, для примера:
Женская обувь оптом в екатеринбурге
Женская обувь оптом в челябинске
и т.д.
всего для всех категорий всех городов получается – 80 текстов.
Требования к текстам категорий – 700 знаков, для каждого описание уникальное, уникальность от 90%.
Тексты брать и рерайтить можно с сайта указанного выше, некоторых категорий на сайте указанном выше нет, можно просто найти в интернете и рерайтить.
В итоге нужно – всего 85 текстов.
- 5 из них для главных страниц по 2000 знаков
- 80 – для категорий по 700 знаков.
Всего 66 000 знаков рерайта.
Оплата – 55 руб. за 1000 знаков, т.е. выходит – 3630 руб. – округлим до 3700 руб.
Если у вас большой опыт и много отзывов и вам интересен заказ, но хотите обсудить цену – можем обсудить.
Указывайте, пожалуйста свои сроки в заявках к заказу.
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