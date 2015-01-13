10 статей посвященных празднику "День Святого Валентина"

Добрый день, задание очень простое: необходимо написать несколько текстов (копирайт) по темам, которые я вам вышлю. Статьи так или иначе связаны с праздником "День Святого Валентина" - то есть весьма простая тема с широкими возможностями для творчества.

Требования: 1)высокая уникальность статей (подробнее о степени уникальности и программах для ее проверки — при переписке, проверяем по ETXT-антиплагиат и Text.ru - по ETXT от 90%, по TEXT.ru - от 70%)

2)отсутствие ошибок (фактических, стилистических, грамматических)

3)не менее 1 статьи в сутки (объемы в среднем 4000–7000 зн. без пр., но для каждой статьи индивидуально)

4)наличие ключевых слов и фраз в тексте с определенной минимальной частотностью (для каждого текста индивидуально)

5)желательно уже иметь какое-то представление о теме

6) возраст от 23 лет

От нас: 1)высокая ставка в данной тематике — 50 рублей/1000 символов без пробелов

2) своевременная оплата

3) ежедневный расчет