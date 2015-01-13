Здравствуйте Лера,

Необходимо написать 2 обзорные статьи: 1. Остров Самуи, 2. Ночные развлечения на Самуи.

Статьи должны описывать действующие достопримечательности, цену и местонахождение. Ночные заведения - необходимо дать четкий, интересный обзор со стоимостью на те или иные развлечения, выпивку и блюда. Если у вас есть возможность сделать подборку фото, приветствуется. Все статьи должны быть правдоподобны и не скопированы с др. ресурсов. Каждая статья - 3000 символов. Хотелось так же уточнить цену на мой заказ.

Спасибо