Статью про щетку для уборки шерсти

КопирайтингЗавершен20 заявок246 просмотров
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Требуется написать обзорную статью "про щетку от шерсти" в стиле-проблема решение.

размер 3 000 знаков.

Ссылку на сайт скину, там все описание есть.

Пишите цену за работу ( 3 000 зн.) и ваше портфолио.

P.S. Не нужно писать в Скайп и личные сообщения, просто оставьте заявку и напишите в ней всю необходимую информацию.

9 лет назад
blackice1406
Ильдар 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Nati_1
44 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад
9 лет назад
$5
1 день
Наталья отличный специалист. Хотя отзывов было немного, я выбрал ее по причине того, что она журналист и не ошибся! Статья получилась очень хорошая и читается на одном дыхании. Да, все сделано было очень быстро. Сам буду работать с Натальей и всем рекомендую!
Спасибо Ильдару, что выбрал меня исполнителем. Мне понравилась тема статьи, над ней было интересно работать. Оплата была произведена сразу же после принятия работы. Рекомендую Ильдара к сотрудничеству всем фрилансерам!
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