Ответы на вопросы на сайте медицинской тематики

Здравствуйте. Необходимо написать статьи о штрафах ГИБДД, например, тема "как можно узнать штрафы ГИБДД" – это основной заголовок, после которого следует блок на 800-1000 символов. Далее идет подзаголовок "наличие штрафов" и блок на 800-1000 символов, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте. Требуется человек для ответа на вопросы посетителей медицинского сайта урологической тематики, всего 100 штук.
Пример вопроса: «После операции… методом ТУР произошла ретроградная эякуляции и сужение мочеиспускательного канала. Есть ли способы (хирургические или консервативные) лечения этих последствий?»
Ответ на каждый вопрос должен быть минимум 2000 символов.
Пожалуйста, напишите в заявке насколько вы разбираетесь в теме и сможете ли качественно отвечать на подобные вопросы.
Просьба писать в заявке вашу цену. Заявки с ценой выше 3$ за ответ не рассматриваются.
- Похожие заказы
- Копирайтинг9 заявокЗакрыт9 лет назад
- $15
Добрый день, нужен грамотный человек для написания статей на постоянной основе для начала запускаем 15000знаков без п\б!Копирайтинг65 заявокЗакрыт9 лет назад
- $10
Нужны уникальные статьи по тематике САПР! Оплата фиксированная - 600 руб. за статью с картинками, независимо от объема (в среднем 2 - 4 тыс. символов). Примеры статей на сайте http://sapr-journal.ru/ Выплаты на Яндекс кошелек или банковскую ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется написать обзорную статью "про щетку от шерсти" в стиле-проблема решение. размер 3 000 знаков. Ссылку на сайт скину, там все описание есть. Пишите цену за работу ( 3 000 зн.) и ваше портфолио. P.S. Не нужно писать ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
Здравствуйте. Необходимо написать статьи про одежду, например, писать можно о том с чем носить, как носить, основные нюансы и кому подойдет. Ограничений нет. Тему даю я. Основной подзаголовок, например "С чем носить черное пальто", далее ...Копирайтинг24 заявкиЗакрыт9 лет назад
Общее кол-во 5000 зн. (т.е. на один текст порядка 1000 зн.) ТЕМА: СРО (саморегулируемые организации) Для ознакомления с предметом - http://sroportal.ru/sro/ http://sl16.ru >>> "вопросы по СРО" помогут быстро понять, что такое СРО http://sl16.ru/voprosi-po-sro/ Ключи есть но их много и из ...Копирайтинг24 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Необходимо добавить дополнительные вхождения в текст (10 статей) на сайте http://maxem.ru. Работы на 3 часа. Бюджет 150 рублей.Копирайтинг4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
Нужны статьи размером от 3000 до 6000 знаков каждая. Темы: Бурение скважин Бурение на воду Бурение под сваи Водонапорные башни Тепловые насосы Применение тепловых насосов Контур на грунтовых водах Вертикальный контур Солнечный тепловой контур Солнечные системы(солнечные батареи) Автономные солнечные системы Резервные солнечные системы Системы ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад