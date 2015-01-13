Ответы на вопросы на сайте медицинской тематики

Здравствуйте. Требуется человек для ответа на вопросы посетителей медицинского сайта урологической тематики, всего 100 штук.

Пример вопроса: «После операции… методом ТУР произошла ретроградная эякуляции и сужение мочеиспускательного канала. Есть ли способы (хирургические или консервативные) лечения этих последствий?»

Ответ на каждый вопрос должен быть минимум 2000 символов.

Пожалуйста, напишите в заявке насколько вы разбираетесь в теме и сможете ли качественно отвечать на подобные вопросы.

Просьба писать в заявке вашу цену. Заявки с ценой выше 3$ за ответ не рассматриваются.