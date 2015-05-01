Копирайтинг, тематика: янтарь

Добрый день. Необходимы тексты для категорий товаров в каталоге. Всего 25 категорий. По 1000-1300 знаков б/п для каждой категории. Тематика: рации, гарнитуры, антенны, батарейки, источники питания. От вас: 1. читаемые и честные тексты (не надо писать ахинею, что антенна может ...
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Требуется написание текстов по теме янтарь/изделия из янтаря (языки: RU/UA/EN)
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