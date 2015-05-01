Копирайтинг, тематика: янтарь

КопирайтингЗавершен33 заявки322 просмотра
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Требуется написание текстов по теме янтарь/изделия из янтаря (языки: RU/UA/EN)

9 лет назад
rasteq
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
UniqueInfo
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
5 часов назад
9 лет назад
$50
3 дня
Тексты качественные, работа была выполнена в срок.
Сотрудничество было очень приятным! Рекомендую Алексея как отличного заказчика.
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