В команду нужен автор для долгосрочного сотрудничества.

Основная задача: написание текстов (рерайт из разных источников) на заданные темы (стройка, торговля, спорт).

Требования: грамотный русский язык, умение работать с ключевыми словами, выполнять задачи поставленные в ТЗ.

Условия: работа на постоянной основе.

Оплата: 10 000 руб. в месяц (при выполнении плана: 285 000 - 335 000 з.б.п. в месяц)

Выплаты ЗП раз в месяц. Премии за перевыполнение плана.

Нужно будет выполнить тестовое задание (оплачивается: 35 руб. за 1000 з.б.п.). Выбранным кандидатам пришлю его на почту. К вакансии прикреплено другое задание, для молодых авторов, но вы можете проверить себя, выполнив его. Это будет большим плюсом.

В заявке обязательно укажите ссылку на одну из своих работ, которая вам нравиться и почту для связи и получения ТЗ.

PS для тех, кто только начинает работать автором:

Если вы новичок или не уверены, что готовы писать необходимый объем статей, но работа вам интересна и вы готовы писать грамотные тексты и раскрывать тему поставленную в ТЗ, выполните тестовое задание прикрепленное к вакансии (это задание одно для всех кандидатов и не оплачивается).

Если мы продолжим сотрудничество, оплата будет от 35 р. за 1000 з.б.п.

В заявке укажите, что вы новичок, примерный объем, который готовы выполнять в неделю и почту для связи.