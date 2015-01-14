написать тексты отзывов в виде диалогов 50 сообщений Тема: похудение до 16 часов нужно написать сегодня. Должны быть правдоподобные вставки бренда 1000 рублей за работу
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В команду нужен автор для долгосрочного сотрудничества.
Основная задача: написание текстов (рерайт из разных источников) на заданные темы (стройка, торговля, спорт).
Требования: грамотный русский язык, умение работать с ключевыми словами, выполнять задачи поставленные в ТЗ.
Условия: работа на постоянной основе.
Оплата: 10 000 руб. в месяц (при выполнении плана: 285 000 - 335 000 з.б.п. в месяц)
Выплаты ЗП раз в месяц. Премии за перевыполнение плана.
Нужно будет выполнить тестовое задание (оплачивается: 35 руб. за 1000 з.б.п.). Выбранным кандидатам пришлю его на почту. К вакансии прикреплено другое задание, для молодых авторов, но вы можете проверить себя, выполнив его. Это будет большим плюсом.
В заявке обязательно укажите ссылку на одну из своих работ, которая вам нравиться и почту для связи и получения ТЗ.
PS для тех, кто только начинает работать автором:
Если вы новичок или не уверены, что готовы писать необходимый объем статей, но работа вам интересна и вы готовы писать грамотные тексты и раскрывать тему поставленную в ТЗ, выполните тестовое задание прикрепленное к вакансии (это задание одно для всех кандидатов и не оплачивается).
Если мы продолжим сотрудничество, оплата будет от 35 р. за 1000 з.б.п.
В заявке укажите, что вы новичок, примерный объем, который готовы выполнять в неделю и почту для связи.
- Похожие заказы
- $20Копирайтинг1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $5
Нужно написать грамотный интересный текст по тематике туризм. уникальность 95+ по адвего. Ключи не нужны. Предлагайте минимальные цены с учетом возможного продолжения работы и больших объемов.Копирайтинг56 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется написание текстов по теме янтарь/изделия из янтаря (языки: RU/UA/EN)Завершен9 лет назад
Добрый день. Необходимы тексты для категорий товаров в каталоге. Всего 25 категорий. По 1000-1300 знаков б/п для каждой категории. Тематика: рации, гарнитуры, антенны, батарейки, источники питания. От вас: 1. читаемые и честные тексты (не надо писать ахинею, что антенна может ...Завершен9 лет назад
Нужен сео-копирайтер для написания статей для юридического сайта Статьи на узкую тематику, темы будем давать, пожелания к статьям тожеКопирайтинг19 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужны фрилансеры для написания небольших постов и отзывов на форумах. Работа периодическая, подробности кандидатам.Копирайтинг28 заявокЗакрыт9 лет назад
Доброго. Требуется текст объемом 4 тысячи знаков - Russian oil reserves (russian oil stocks), который полностью раскроет данную тему. Обязательное использование 3 источника+викепидия. Источники которые вы использовали потом потребуется указать. Ваша цена и срок написания. Спасибо!Завершен9 лет назад
Здравствуйте. Требуется человек для ответа на вопросы посетителей медицинского сайта урологической тематики, всего 100 штук. Пример вопроса: «После операции… методом ТУР произошла ретроградная эякуляции и сужение мочеиспускательного канала. Есть ли способы (хирургические или консервативные) лечения ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Необходимо написать статьи о штрафах ГИБДД, например, тема "как можно узнать штрафы ГИБДД" – это основной заголовок, после которого следует блок на 800-1000 символов. Далее идет подзаголовок "наличие штрафов" и блок на 800-1000 символов, ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт9 лет назад
- $15
Добрый день, нужен грамотный человек для написания статей на постоянной основе для начала запускаем 15000знаков без п\б!Копирайтинг65 заявокЗакрыт9 лет назад