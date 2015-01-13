Копирайт обзоров

Требуется написание текстов. Практически все тексты около 1000 - 1500 знаков, по тематике туризм (отели). Желательно команда копирайтеров-рерайтеров, дабы не растягивать сроки. Общие требования: - уникальность 95% - читаемо/без переспама/без ошибок - готовность к однотипным текстам - оплата после проверки ...
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Необходимо выполнить несколько небольших копирайтов.
Тематика развлекательная.
Только люди с опытом. Оставляйте ваш Skype.
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