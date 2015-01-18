Статьи для сайта по пейнтболу

КопирайтингЗавершен7 заявок156 просмотров
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Нужно написать 10 статей по пейнтболу (Желательно с опытом игры в пейнтбол, что б понимать о чем писать). Каждая статья 1800–2000 символов + 2 картинки любые (только что б были в тему) к каждой статье. Тематики - на ваше усмотрение (Это будет в полезных статьях).(Ну история пейнтбола, описание оборудования и т.д.). Оплата 25 грн/статья, оплата в гривнах на приват карточку.

Статьи не менее 97 % уникальности. Проверка адвего. Желательно с опытом написания таких тематик. Оплата каждый вечер после проверки статей, у кого много положительных отзывов возможно по предоплате.

9 лет назад
sdruslan
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Vira
Инна 
50 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
9 лет назад
$15
5 дней
Все отлично - сроки, качество, общение. Все на высшем уровне. Продолжаем сотрудничать.
Отличный заказчик. Задача четкая, оплата моментальная. Рекомендую с удовольствием)))
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