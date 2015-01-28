Заполнение интернет магазина товарами

Здравствуйте, Надо 8 текстов о туристических направлениях. Тексты с картинками. Картинки любые, но желательно чтобы по габаритам были все одинаковые. Каждый текст - это общепознавательный текст о достопримечательностях восьми стран. Каждый текст - отдельная страна. Тексты ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно добавить товары на сайт .
1. Перенести товары из этого раздела http://www.nona.ru/category/kosmetika/ сохранив структуру . Косметика -категория в ней Средства гигиены и Уход за кожей
2. Создать раздел БАДы и перенести туда http://www.interbad.ru/bads-cascara.html начиная с категории Коктели здоровья
Общие правила:
1. Тексты переносить без верстки источника, через текстовый файл.
2. Заголовки оформлять в h2
3. Все описание разбить на абзацы по 300 знаков, и текст не вытягивать как здесь. http://www.interbad.ru/bads-cascara.html
4. Перечисление и тех характеристики должны быть оформлены списком
5. Если Вы найдете более качественные фото данного товара или дополнительные фото товара, которые могут помочь покупателю в выборе мы готовы доплатить за них отдельно.
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