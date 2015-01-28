Заполнение интернет магазина товарами

Нужно добавить товары на сайт .

1. Перенести товары из этого раздела http://www.nona.ru/category/kosmetika/ сохранив структуру . Косметика -категория в ней Средства гигиены и Уход за кожей

2. Создать раздел БАДы и перенести туда http://www.interbad.ru/bads-cascara.html начиная с категории Коктели здоровья

Общие правила:

1. Тексты переносить без верстки источника, через текстовый файл.

2. Заголовки оформлять в h2

3. Все описание разбить на абзацы по 300 знаков, и текст не вытягивать как здесь. http://www.interbad.ru/bads-cascara.html

4. Перечисление и тех характеристики должны быть оформлены списком

для удобства чтения.

5. Если Вы найдете более качественные фото данного товара или дополнительные фото товара, которые могут помочь покупателю в выборе мы готовы доплатить за них отдельно.