vovazfrani

Вова Идзьо vovazfrani

 
31 годУкраина/Черновцы
10 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Наполнение сайтов , Java, Android developer

Программист и по совместительству работаю  контент менеджером. Опыт работы 3 года. Работал с разными CMS (Wordpress, joomla, drupal, opencart, bitrix). Знаю основы WEB программирования (html5, css3, javascript, php, java). Также есть опыт в создания Android приложений для интернет магазинов и другого направления.

PHPJavascriptWordPressOpenCartAndroidHTMLJoomlaDrupalБитриксJava
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Отзывы заказчиков
Imperatritca
Ольга 
58 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Нужно перелить около 350 товаров на сайт, кот. работает на Битриксе.
Владимир - очень вежливый и ответственный исполнитель. Несмотря на то, что были изредка ошибки, приятно, что всегда быстро устранял, безотказно соглашался делать корректировки даже сверх тз. Всегда был на связи. Рекомендую, хороший парень
Ольга - хороший, терпеливый и приятный в общении заказчик. Оперативно выходила на связь, ставила ясные задачи и оплатила работу без задержек . Сотрудничеством остался доволен. Рекомендую как хорошего заказчика.
Ответный отзыв
DeGe
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
$4
10 баллов
8 лет назад
Заполнение каталога
Отличная работа. Все было сделано наилучшим образом в короткий срок.
Отличный заказчик! Сотрудничеством доволен! Понятное задание, своевременная оплата! Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
baga2
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$3
10 баллов
8 лет назад
Перенести статьи на сайт
Выполнил работу по перенесению статей на сайт. Все в срок и качественно! Рекомендую!
Хороший заказчик: четкая постановка задачи, адекватные требования и своевременная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
andreybv
Андрей 
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
год назад
$3
10 баллов
8 лет назад
Наполнить группу вконтакте товарами
Отличный исполнитель! Быстро, качественно, без лишних вопросов. Рекомендую!
Отличный заказчик, четко поставлена задача, моментальная оплата! Рекомендую!
Ответный отзыв
efriend1984
Иван 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$4
10 баллов
8 лет назад
Перенос информации на сайт и добавить картинки
Быстро и качественно сделал.
Хороший заказчик. Четко поставленная задача и быстрая оплата. Рад сотрудничеству.
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Наполнение сайтов
15 отзывов
$1/час
от $1от 7 дней
#56