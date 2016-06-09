Вова Идзьо vovazfranivovazfrani
31 годУкраина/Черновцы
10 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Наполнение сайтов , Java, Android developer
Программист и по совместительству работаю контент менеджером. Опыт работы 3 года. Работал с разными CMS (Wordpress, joomla, drupal, opencart, bitrix). Знаю основы WEB программирования (html5, css3, javascript, php, java). Также есть опыт в создания Android приложений для интернет магазинов и другого направления.
Портфолио
- Наполнение сайта: ykalinic.bget307 просмотров
- Наполнение сайта: gooddecor326 просмотров
- Наполнение сайта: sigma-med330 просмотров
- Наполнение сайта: sniper-gun288 просмотров
- Наполнение сайта: kupivdom303 просмотра
- Наполнения сайта: dearhair.ru175 просмотров
- Наполнения сайта: oki.pp.ua203 просмотра
- Наполнения сайта: gurmaniac.com.ua275 просмотров
- Наполнения сайта: all-eco.ru200 просмотров
- Наполнения сайта: cleanprom1.tw1.ru201 просмотр
- Наполнения сайта: соискатели.рф203 просмотра
- Наполнения сайта: avtolombard.pro173 просмотра
Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
7 лет назад
Владимир - очень вежливый и ответственный исполнитель. Несмотря на то, что были изредка ошибки, приятно, что всегда быстро устранял, безотказно соглашался делать корректировки даже сверх тз. Всегда был на связи. Рекомендую, хороший парень
Ответный отзыв
Ольга - хороший, терпеливый и приятный в общении заказчик. Оперативно выходила на связь, ставила ясные задачи и оплатила работу без задержек . Сотрудничеством остался доволен. Рекомендую как хорошего заказчика.
$4
10 баллов
8 лет назад
Отличная работа. Все было сделано наилучшим образом в короткий срок.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Сотрудничеством доволен! Понятное задание, своевременная оплата! Рекомендую к сотрудничеству!
$3
10 баллов
8 лет назад
Выполнил работу по перенесению статей на сайт. Все в срок и качественно! Рекомендую!
Ответный отзыв
Хороший заказчик: четкая постановка задачи, адекватные требования и своевременная оплата. Рекомендую!
$3
10 баллов
8 лет назад
Отличный исполнитель! Быстро, качественно, без лишних вопросов. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, четко поставлена задача, моментальная оплата! Рекомендую!
$4
10 баллов
8 лет назад
Быстро и качественно сделал.
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Четко поставленная задача и быстрая оплата. Рад сотрудничеству.
Наполнение сайтов
15 отзывов
$1/час
от $1от 7 дней
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