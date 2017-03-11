Необходимо сделать кнопки соц. сетей как на [url=http://breath.wp.innovation-web.ru/2017/03/11/deti-kotorye-pomnyat-proshlye-zhizni/]демо [/url]внизу текста и фиксированный виджет вверху страницы как на [url=http://storyfox.ru/post/elektricheskaya-kompaniya-soobshhaet-etoj-semejnoj-pare-chto-u-nih-prosrochennyj-schet-no-to-chto-proishodit-dalshe-eto-bestsenno/]сайте[/url]. Вместо "следующий" вставить остальные соц. сети (вк,ок). Также необходимо блок с рекламой в правом сайдбаре сделать фиксированным, чтоб ...