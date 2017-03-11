baga2

Виталий Богатырев baga2

 
36 летРоссия/Воронеж
8 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
ababiy
50 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$40
10 баллов
6 лет назад
Аналогичный лендинг сделать
Информация предоставлена в полном объеме. Оплата в срок. Спасибо за сотрудничество
Очень хороший специалист. Работой доволен. Рекомендую!
Ответный отзыв
Programm_Deness
Денис 
37 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$25
10 баллов
6 лет назад
Скопировать сайт на вордпресс
Рекомендую! Сам по себе хороший специалист. Знает, чего хочет...правильная постановка задачи, и мгновенная оплата.
Денис оказался очень квалифицированным специалистом. Выполнил работу очень качественно и в срок. Буду обращаться и дальше!
Ответный отзыв
MadGustave
Сергей 
29 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Стиль для кнопок соц. сетей для сайта и небольшие доработки wordpress.
Понятное ТЗ, быстрый доступ к необходимому для начала работы.
Очень хороший исполнитель. Сделал больше, чем было в техзадании. Цены очень демократичные. Буду обращаться еще!
Ответный отзыв
Arkaim92
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Обработчик формы заказа для одностраничника
Отличный заказчик, поставил понятное тз, заплатил за доработки, вовремя оплатил!
Выполнил все согласно ТЗ и учел все дополнительные просьбы. Рекомендую!
Ответный отзыв
greyheart
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Логотип и слайды
Благодарю за интересный проект. Утверждение и оплата - без проблем и быстро. Рекомендую как отличного заказчика!
Очень толковый исполнитель. Предоставил на выбор несколько вариантов лого и слайдов. Работой очень доволен. Рекомендую!
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