Необходимо заполнить сайт материалами. Сайт - доска объявлений на DLE. Заполнение вручную не рассматривается.
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Необходимо починить товары в cs cart http://prntscr.com/kjhyhyСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Необходимо сделать аналогичный одностраничник. Ссылку скину в личку.Завершен6 лет назад
Сайт одностраничный. Ссылку отправлю.Завершен6 лет назад
Необходимо перенести верстку сайта на вордпресс. Сейчас сайт не имеет движка. Для спеца работы на вечер.Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо сделать кнопки соц. сетей как на [url=http://breath.wp.innovation-web.ru/2017/03/11/deti-kotorye-pomnyat-proshlye-zhizni/]демо [/url]внизу текста и фиксированный виджет вверху страницы как на [url=http://storyfox.ru/post/elektricheskaya-kompaniya-soobshhaet-etoj-semejnoj-pare-chto-u-nih-prosrochennyj-schet-no-to-chto-proishodit-dalshe-eto-bestsenno/]сайте[/url]. Вместо "следующий" вставить остальные соц. сети (вк,ок). Также необходимо блок с рекламой в правом сайдбаре сделать фиксированным, чтоб ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добавить возможность выбора единиц измерения (шт, м2 и т.д.) в simpla cms. В интернете информации много. Нужно интегрировать на сайт.1С-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо написать обработчик формы для одностраничника. Файл form2.php, который отвечает за отправку писем пустой.Завершен7 лет назад
На [url=http://specvrn.ru]сайте[/url] в [url=http://prntscr.com/ccsll8]форму[/url] постоянно приходит спам. Необходимо корректно запретить ввод ссылок и внести защиту от автоматической рассылки. Содержание писем примерно [url=https://cloud.mail.ru/public/6Krf/JsBcuFEuL]такое [/url]Веб-программирование7 заявокЗакрыт7 лет назад
Исправить верстку шаблона wordpress для ie 8 и ниже. Отображается как для мобильных устройств.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Разработать логотип и 3 слайда для сайта. Подробно расскажу выбранному исполнителю.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо перенести 161 статью с сайта на сайт. Условия; 1. Скопировать статьи в соответствующие категории. 2. Перенести все изображения в тексты в указанные места 3. URL должны быть полностью скопированы для каждой статьи Адреса сайтов дам исполнителю.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Разработать одностраничник по моему макету. Откликаться только фрилансерам, имеющим опыт разработки landing page и имеющим портфолио. Макет вышлю исполнителю.Дизайн сайтов54 заявкиЗакрыт8 лет назад
Разработать несколько элементов детской кукольной мебели по образцу. Просьба откликаться человеку, знающему corel и гравировку. ТЗ прикрепил. Мебель будет вырезаться на лазерном гравере.Дизайн продукции2 заявкиЗакрыт8 лет назад