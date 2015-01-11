Рецепты для мультиварок с личными фотографиями

КопирайтингЗакрыт12 заявок209 просмотров
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Доброго времени суток!

Покупаю рецепты для мультиварок с ВАШИМИ ЛИЧНЫМИ фотографиями.

Рецепт должен быть оформлен:

Название

Вступление

Ингредиенты

Процесс приготовления

Рецепт должен сопровождаться от 5 фото (все ингредиенты вместе, процесс приготовления, готовое блюдо).

Цена за рецепт договорная.

9 лет назад
sword71
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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