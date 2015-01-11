Рецепты для мультиварок с личными фотографиями

Здравствуйте, Надо 8 текстов о туристических направлениях. Тексты с картинками. Картинки любые, но желательно чтобы по габаритам были все одинаковые. Каждый текст - это общепознавательный текст о достопримечательностях восьми стран. Каждый текст - отдельная страна. Тексты ...
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Доброго времени суток!
Покупаю рецепты для мультиварок с ВАШИМИ ЛИЧНЫМИ фотографиями.
Рецепт должен быть оформлен:
Название
Вступление
Ингредиенты
Процесс приготовления
Рецепт должен сопровождаться от 5 фото (все ингредиенты вместе, процесс приготовления, готовое блюдо).
Цена за рецепт договорная.
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