Тексты про авто

Ищу создателя качественных текстов автомобильной тематики на постоянную работу.

Нужны качественные и интересные обзоры, рейтинги, советы водителям, подборки фактов и так далее – чтобы посетителям всегда было что почитать, чтобы хотелось вернуться и почитать еще.

2 текста в неделю по 3-4 тысячи знаков каждый. Уникальность по Адвего Плагиатус - 100% (или, скажем, от 97%).

500 рублей за текст. Тексты нужны будут стабильно каждую неделю.

Темы предоставляю, также охотно рассмотрю предложения и идеи автора. Иллюстрации подбирает автор.

Заранее прошу не тратить свое и мое время тех, кто не дружит с русским языком и логикой.

Оплата в рублях, по факту, через Вебмани или на карту Сбербанка.