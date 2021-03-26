Дизайн 2-х внутренних страниц

Очередная страница услуги - https://shop.itsc.kz/asterisk

А это информационная статья в нашем блоге - https://shop.itsc.kz/blog/text-ivr

Но еще она должна привлекать клиентов на услугу IVR (https://shop.itsc.kz/ivr)

Данная страница с сайдбаром, ширина контента - 1035px.

В блоке - Мы уже выполнили заказы для компаний в сфере, иконки можно не менять (но если захочется, то можно и поменять)).